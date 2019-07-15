Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко выступил за ужесточение ответственности для косметологов после смерти женщины в одном из московских медцентров.
Помимо этого, депутат отметил необходимость контроля за косметической продукцией, в том числе мужской, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что ЧП произошло в одном из медицинских центров Москвы. 29-летняя Элина Бабичева скончалась на массажном столе перед процедурой. По предварительной информации, у девушки случился приступ. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть клиентки медучреждения.