https://static.news.ru/photo/e2968d08-a78b-11e9-831a-fa163e074e61_1024.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко выступил за ужесточение ответственности для косметологов после смерти женщины в одном из московских медцентров.

Помимо этого, депутат отметил необходимость контроля за косметической продукцией, в том числе мужской, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что ЧП произошло в одном из медицинских центров Москвы. 29-летняя Элина Бабичева скончалась на массажном столе перед процедурой. По предварительной информации, у девушки случился приступ. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть клиентки медучреждения.