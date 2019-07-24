https://static.news.ru/photo/3998dd66-ae00-11e9-b780-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал противников законопроекта о продаже алкоголя с 21 года. Он считает, что только в этом возрасте человек может противостоять развитию алкогольной зависимости.

К 21 году человек биологически созревает для того, чтобы максимально противостоять развитию алкогольной зависимости, это физиология человеческая. Дело в метаболизме, — сообщил он радиостанции «Говорит Москва».

А психологическая зрелость, по его мнению, наступает раньше — в год совершеннолетия. Именно поэтому с 18 лет граждане вполне могут нести уголовную и административную ответственность, участвовать в выборах и служить в армии.

Как писал News.ru, законопроект, ужесточающий алкогольное законодательство, внесён в Госдуму. В нём предлагается наделить регионы полномочиями увеличивать с 18 лет до 21 года возраст продажи алкоголя. Документ размещён в электронной базе данных Госдумы. По мнению его автора, депутата из Чечни Шамсаила Саралиева («Единая Россия»), увеличение допустимого возраста для приобретения спиртосодержащей продукции поможет избежать алкоголизации молодёжи.