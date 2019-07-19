https://static.news.ru/photo/43abac34-aaef-11e9-947f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем идёт вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, ранее занимавший пост главного санитарного врача России.

Он назвал идею о послаблениях для пенного напитка циничной, беспринципной и провокационной.

Мерзавцы эти люди, и когда я узнаю фамилии этих людей, я обещаю подать на них в суд за ненависть к российскому народу, — заявил Онищенко в комментарии ТАСС .

Депутат напомнил, что до 2011 года, когда этот напиток приравняли к алкоголю, пивной алкоголизм был в числе основных причин обращений россиян к наркологам. При этом, отметил он, заболевание выявляли даже у подростков в возрасте 14 лет.

Исключённое из алкогольного перечня пиво остаётся разве что продавать в школьных буфетах и давать в детских садах вместо компота, а заодно — кормящим грудью женщинам для повышения лактации, поиронизировал Онищенко.

Он также подчеркнул, что это не первая попытка «раскачать ситуацию» с либерализацией антиалкогольного законодательства. Ранее звучали предложения разрешить продажу пива на стадионах. По мнению депутата, демонстрация крайностей в виде пропаганды спорта на поле и «невнятного варняканья» на трибунах недопустима. При таком подходе можно и до легализации наркотиков дойти, выразил уверенность парламентарий.

Как писал News.ru, Минпромторг предложил смягчить ограничения на розничную продажу пива. С 2011 года этот напиток приравнен к алкоголю и на него распространяются все правила реализации, действующие для подобной продукции. Его нельзя продавать с 23 до 8 часов, несовершеннолетним, в учебных и медицинских учреждениях, на военных объектах, в ларьках, а также в местах проведения митингов и демонстраций.