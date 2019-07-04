https://static.news.ru/photo/38d05de0-9e7f-11e9-9b9e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

Полностью исключить использование телефонов в школах невозможно, но во многих общеобразовательных учреждениях вводится запрет на пользование ими во время уроков. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Просто запретить телефоны, смартфоны в школе вряд ли получится. Это часть образовательных технологий. Лёгкого, однозначного и всё решающего варианта здесь нет, — цитирует его « Интерфакс ».

Парламентарий также отметил, что в этом направлении необходима «дальнейшая регламентация этой работы».

Нужно о детях подумать, но просто запретить не получится, — сказал специалист.

По его словам, сегодня стало нормой «отбирать телефоны у детей на время проведения урока».

При этом Онищенко считает, что полностью запретить телефоны школьникам невозможно, так как они используются и в образовательных целях, и в целом являются неотъемлемой частью жизни. Например, при помощи смартфонов родители могут отслеживать местонахождения ребёнка.

Мы должны ввести определённые ограничения технические, чтобы давать возможность только получать самую короткую, но важную информацию, что «я пришел домой», — резюмировал он.

Как писал News.ru, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею запрета для учеников на пользование телефонами в школах. До этого с такой инициативой выступило учительское сообщество. Роспотребнадзор обещал подготовить соответствующие предложения.