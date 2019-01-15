Онищенко: «Почта России» спаивает сёла ради прибыли

https://news.ru/storage/news/6d1607a578a6c417d5aa3d15e05ea6ae/2133227d-2560-4375-9a50-22c8af0f37c5_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Геннадий Онищенко

Помимо лицензии на реализацию алкоголя, у «Почты России» должны быть хоть какие-то моральные и этические принципы, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Я понимаю — продавать хлеб или какие-то безрецептурные медикаменты высокого спроса. Но продавать на почте пиво — это, конечно, верх цинизма», — цитирует парламентария ФАН.

Политик добавил, что если компания таким образом пытается повысить свою рентабельность, то лучше бы она сразу «начала торговать наркотиками или занялась проституцией».

Он также назвал сотрудников организации «бесстыжими циниками», которые попросту «спаивают сёла ради прибыли».

Как писал News.ru, фотографии бутылок и банок разместили в интернете жители Мурманской области, добавляя саркастичные комментарии. Пользователи Сети «опасаются», что очереди на получение посылок заполонят местные любители выпить.