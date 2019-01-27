Они сражались за будущее: в РФ отмечают годовщину снятия блокады

https://news.ru/storage/news/37c310105f3e7720df9f9a8a377f7149/06300443-8408-488f-85fd-de5311ef1809_850.jpg Irina Motina/Global Look Press

Основные торжества проходят в Северной столице

Санкт-Петербург сегодня отмечает 75-летие полного снятия блокады Ленинграда.

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в торжественных мероприятиях — он возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище и посетил спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит Ленинград», приуроченный к знаменательной дате.

В рамках торжеств также состоялся парад, в котором приняли участие 2 тыс. военнослужащих и служащих Росгвардии, прошедший на Дворцовой площади.

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