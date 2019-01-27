Они сражались за будущее: в РФ отмечают годовщину снятия блокады

Санкт-Петербург сегодня отмечает 75-летие полного снятия блокады Ленинграда.
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в торжественных мероприятиях — он возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище и посетил спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит Ленинград», приуроченный к знаменательной дате.
В рамках торжеств также состоялся парад, в котором приняли участие 2 тыс. военнослужащих и служащих Росгвардии, прошедший на Дворцовой площади.
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