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Они сражались за будущее: в РФ отмечают годовщину снятия блокады

Irina Motina/Global Look Press

общество [ версия для печати ]
Основные торжества проходят в Северной столице

Санкт-Петербург сегодня отмечает 75-летие полного снятия блокады Ленинграда.

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в торжественных мероприятиях — он возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище и посетил спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит Ленинград», приуроченный к знаменательной дате.

В рамках торжеств также состоялся парад, в котором приняли участие 2 тыс. военнослужащих и служащих Росгвардии, прошедший на Дворцовой площади.

Смотрите самые яркие моменты торжеств в фотоподборке News.ru


#общество #Санкт-Петербург #ВОВ
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