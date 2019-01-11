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ОНФ вмешается в запрет домашней еды в школах

Viktor Pogontsev/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проведут опрос родителей, чтобы выяснить, почему они предпочитают давать детям в школу домашнюю еду и игнорируют столовые. Таким образом движение хочет смягчить запрет Роспотребнадзора на неорганизованное учебным заведением питание.

«Одной из причин [такого поведения родителей] могут быть ограничения по здоровью. Также мы проведем мероприятие с экспертами и представителями Роспотребнадзора, на котором детально обсудим корректность формулировки новой нормы, чтобы окончательно снять вопрос о запретах приносить детям в школу еду с собой», — сказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

News.ru писал о том, что Роспотребнадзор подготовил поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей, которые могут запретить ученикам приносить с собой из дома еду. Ведомство позже объяснило, что проект поправок ещё будет дорабатываться. Там также отметили, что инициатива впервые предусматривает «возможность учёта национальных и территориальных особенностей питания при построении цикличного меню», а также учитывает включение в меню продуктов, которые обогащены витаминами и микроэлементами.  


#дети #школы #питание
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