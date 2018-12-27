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ОНФ сподвиг региональные власти к ремонту дорог

Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Власти регионов стали активнее ремонтировать аварийные дороги. Таковы промежуточные итоги программы Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Как подсчитали специалисты ОНФ, за два неполных года работы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на соответствующую карту нанесено более 36 тыс. аварийных участков. Более одного миллиона граждан РФ отдало свой голос за тот или иной аварийный участок, нуждающийся в ремонте.

Наиболее активными оказались жители Московской области, добавившие на карту 1318 дорог, на втором месте оказались жители Крыма, нанёсшие на карту 1203 дороги, в тройке лидеров оказалась и Ростовская область с 1035 дорогами.

При этом из отмеченных населением 36 тыс. участков 5888 были отремонтированы капитально, 4426 — ямочным способом, также свыше 2 тыс. внесли в планы по ремонту.

По данным ОНФ, ежемесячно на карту попадает около 250 новых участков «убитых» дорог, при этом активность граждан не снижается с начала проекта, который был запущен в 2017 году.

«Результаты работы нашего проекта показали, что немало регионов, где власти готовы вести диалог с гражданами, прислушиваться к их мнению и выполнять требования граждан. Но, к сожалению, есть и те, где руководители администрации по-прежнему формируют планы дорожных работ, руководствуясь только своими расчетами, и упрямо не слышат жителей», — отмечают в ОНФ.

В то же время во многих субъектах РФ начинают прислушиваться к мнению общественности и используют данные организации для улучшения улично-дорожной сети, отметил координатор проекта и депутат Госдумы Александр Васильев.


#ремонт #дороги #КАРТА #регионы #онф
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