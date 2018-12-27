ОНФ сподвиг региональные власти к ремонту дорог

https://news.ru/storage/news/a2d51fe5e20621e655acf20703adbfca/d71d42ab-2015-4ee8-96a5-3e6cae9ebc4c_850.jpg Global Look Press

Власти регионов стали активнее ремонтировать аварийные дороги. Таковы промежуточные итоги программы Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Как подсчитали специалисты ОНФ, за два неполных года работы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на соответствующую карту нанесено более 36 тыс. аварийных участков. Более одного миллиона граждан РФ отдало свой голос за тот или иной аварийный участок, нуждающийся в ремонте.

Наиболее активными оказались жители Московской области, добавившие на карту 1318 дорог, на втором месте оказались жители Крыма, нанёсшие на карту 1203 дороги, в тройке лидеров оказалась и Ростовская область с 1035 дорогами.

При этом из отмеченных населением 36 тыс. участков 5888 были отремонтированы капитально, 4426 — ямочным способом, также свыше 2 тыс. внесли в планы по ремонту.

По данным ОНФ, ежемесячно на карту попадает около 250 новых участков «убитых» дорог, при этом активность граждан не снижается с начала проекта, который был запущен в 2017 году.

«Результаты работы нашего проекта показали, что немало регионов, где власти готовы вести диалог с гражданами, прислушиваться к их мнению и выполнять требования граждан. Но, к сожалению, есть и те, где руководители администрации по-прежнему формируют планы дорожных работ, руководствуясь только своими расчетами, и упрямо не слышат жителей», — отмечают в ОНФ.

В то же время во многих субъектах РФ начинают прислушиваться к мнению общественности и используют данные организации для улучшения улично-дорожной сети, отметил координатор проекта и депутат Госдумы Александр Васильев.