ОНФ не нашёл голодающих школьников в Кузбассе

https://news.ru/storage/news/9f2d8d81b606ccf122932608959201d7/dcb41531-165f-4ca6-97f2-23fa54e1d3a9_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Голодных школьников, падающих в обморок от недостатка питания в Кемеровской области, не нашли.

Сообщения детского омбудсмена Дмитрия Кислицына проверила специальная комиссия, в которую вошли депутаты, чиновники и общественники. Расследование ситуации показало, что почти 90% школьников получают питание в учебных заведениях, а остальные приносят домашние обеды, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Обращения о голодных обмороках не зафиксированы ни от сотрудников школ, ни от родителей. В журналах школьных медиков также нет никаких данных», — заявил член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов.

При этом он обратил внимание на странный факт, что омбудсмен Дмитрий Кислицын отказался назвать номера школ, где были выявлены случаи голодных обмороков у детей. Кислицын сослался на конфиденциальную информацию.

Кислицын заявил, что у некоторых родителей в сёлах нет денег, чтобы покормить ребёнка утром и дать 50 рублей на школьный обед. Он обратился к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. Замгубернатора региона Елена Пахомова удивилась, что детский омбудсмен «не забил тревогу, не сообщил губернатору, не поднял педагогическую общественность, а выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами», писал News.ru.