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Сотрудники ОМОНа проехали 130 км за мандаринами от МВД

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Ингушетии сотрудники ОМОНа проехали 130 км ради бесплатных мандаринов от МВД. За новогодним подарком в Ханкалу отправили Магасский отряд особого назначения на двух машинах. В результате от МВД 52 омоновца получили пол-ящика фруктов.

Видеозапись с их комментариями опубликована в социальных сетях.

«Отправили нас, вот этих мужчин, из Ингушетии в Ханкалу за новогодними подарками... На двух машинах, 130 километров. В общем, получили новогодние подарки на 52 человека», — говорит один из спецназовцев, указывая на мандарины.

Ранее News.ru сообщал, что полицейский нашёл пачку денег и вернул её владельцу. Житель Якутска 29 декабря снял в банкомате 100 тыс. рублей и выронил их по дороге домой. Деньги нашёл участковый полиции Леонид Лебедев, который их и подобрал.


#МВД #новыйгод #омон
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