Сотрудники ОМОНа проехали 130 км за мандаринами от МВД

https://news.ru/storage/news/caa5af2ed0e132d464ba17beacbb0c98/fbbf5631-3324-41ef-be93-1fce37058851_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

В Ингушетии сотрудники ОМОНа проехали 130 км ради бесплатных мандаринов от МВД. За новогодним подарком в Ханкалу отправили Магасский отряд особого назначения на двух машинах. В результате от МВД 52 омоновца получили пол-ящика фруктов.

Видеозапись с их комментариями опубликована в социальных сетях.

«Отправили нас, вот этих мужчин, из Ингушетии в Ханкалу за новогодними подарками... На двух машинах, 130 километров. В общем, получили новогодние подарки на 52 человека», — говорит один из спецназовцев, указывая на мандарины.

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