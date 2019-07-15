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Эксперты портала «Мир квартир» провели исследование рынка частных домов в России. Данные за первое полугодие 2019 года указывают на незначительный рост цены этого вида недвижимости — на 1,2%.

Средняя стоимость домовладения по стране составила около 4,8 млн рублей. Наиболее доступным жильё оказалось в Кемеровской области и Еврейской автономной области. Следом за ними идут Курганская область, Республика Алтай и...