Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова продолжит с коллегой из Киева Людмилой Денисовой обсуждение возможностей освобождения задержанных соотечественников. Диалог пройдёт в Москве.
По словам российского омбудсмена, работа будет проходить в её офисе, передаёт «
Мы надеемся, что завтра, на территории моего офиса, в Москве, мы продолжим эту работу, — отметила она.
Ранее News.ru писал, что Людмила Денисова и Татьяна Москалькова встретились в Киеве для обсуждения возможностей освобождения задержанных соотечественников.
Российский омбудсмен приехала в Киев для участия в заседании суда по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Незадолго до этого она обратилась к властям страны с просьбой проявить гуманизм и освободить журналиста.