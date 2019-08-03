https://static.news.ru/photo/6531e370-b5f1-11e9-a508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович заявил, что к нему не поступали обращения в связи с задержанием на несогласованной акции в столице несовершеннолетних.

Он отметил, что в настоящее время находится на Трубной площади и внимательно наблюдает за происходящим.

Есть горячая линия, по которой могут сообщить о задержании несовершеннолетних, но я пока не получал такой информации, — цитирует РИА Новости омбудсмена.

Ранее News.ru писал, что в митинге за честные выборы в Мосгордуму, по данным полиции, принимают участие около 350 человек. Из них задержаны 30.