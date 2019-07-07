Уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова во время своего выступления на открытии кинофестиваля «В кругу семьи» заявила, что запреты «всего плохого» являются малоэффективными.
По её словам, в информационную эру поток различных сведений сложно «переварить». При столкновении с чем-то новым у взрослых сразу появляется желание наложить запрет, передаёт её слова
Запретив одно, появляется другое, запретив другое — появляется третье. И пока мы гоняемся за запретами, всё другое появляется и появляется, — подчеркнула она.
Она уверена, что вместо этого необходимо создавать что-то хорошее и полезное для детей.
Кроме того, омбудсмен выразила надежду, что 1 млрд рублей, выделенный Минкультом на производство семейного и детского кино в России, будет потрачен правильно.
Ранее, как писал News.ru, Кузнецова заявила, что при решении вопроса с использованием телефонов в школе не следует принимать быстрых решений. По её мнению, необходимо действовать при помощи комплексного подхода.