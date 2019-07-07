https://static.news.ru/photo/823cc9cc-a0b0-11e9-886c-fa163e074e61_1024.jpg Анна Кузнецова Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова во время своего выступления на открытии кинофестиваля «В кругу семьи» заявила, что запреты «всего плохого» являются малоэффективными.

По её словам, в информационную эру поток различных сведений сложно «переварить». При столкновении с чем-то новым у взрослых сразу появляется желание наложить запрет, передаёт её слова РИА Новости .

Запретив одно, появляется другое, запретив другое — появляется третье. И пока мы гоняемся за запретами, всё другое появляется и появляется, — подчеркнула она.

Она уверена, что вместо этого необходимо создавать что-то хорошее и полезное для детей.

Кроме того, омбудсмен выразила надежду, что 1 млрд рублей, выделенный Минкультом на производство семейного и детского кино в России, будет потрачен правильно.

Ранее, как писал News.ru, Кузнецова заявила, что при решении вопроса с использованием телефонов в школе не следует принимать быстрых решений. По её мнению, необходимо действовать при помощи комплексного подхода.