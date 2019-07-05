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Телефоны нужны детям для безопасности по дороге в школу и из неё, заявила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Именно так родители могут узнать, где находится их ребёнок, подчеркнула она.

Однако на уроках необходимости в смартфонах у учеников нет, передаёт её слова РИА Новости .

А придя в школу, можно класть телефон, например, в ячейку свою или на подоконник, в конце концов, — добавила она.

По её словам, родители сами принимают решение о покупке гаджета своему ребёнку и самостоятельно выбирают его стоимость. При этом она сама уверена, что дорогие телефоны детям не нужны.

Как писал News.ru, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею запрета для учеников на пользование телефонами в школах. До этого с такой инициативой выступило учительское сообщество. Роспотребнадзор обещал подготовить соответствующие предложения.