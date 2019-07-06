Уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова заявила, что при решении вопроса с использованием телефонов в школе не следует принимать быстрых решений. По её мнению, необходимо действовать при помощи комплексного подхода.
Она отметила, что в России при работе с относительно новым явлением зачастую впадают в крайности: или запрещают его полностью, или вообще не накладывают ограничений.
Но нужно понимать, что есть всегда сложные, но нужные, серединные решения, — передаёт её слова РИА Новости.
Если каждая школа будет самостоятельно вводить правила пользования смартфонами, могут появиться проблемы, мешающие образовательному процессу, отметила правозащитница.
Поэтому это решение должно рассматриваться в контексте больших решений. Это вопрос дисциплины, организации образовательного, воспитательного процесса, — добавила Кузнецова.