https://static.news.ru/photo/9c0cd5e2-9fe1-11e9-9d30-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова заявила, что при решении вопроса с использованием телефонов в школе не следует принимать быстрых решений. По её мнению, необходимо действовать при помощи комплексного подхода.

Она отметила, что в России при работе с относительно новым явлением зачастую впадают в крайности: или запрещают его полностью, или вообще не накладывают ограничений.

Но нужно понимать, что есть всегда сложные, но нужные, серединные решения, — передаёт её слова РИА Новости .

Если каждая школа будет самостоятельно вводить правила пользования смартфонами, могут появиться проблемы, мешающие образовательному процессу, отметила правозащитница.

Поэтому это решение должно рассматриваться в контексте больших решений. Это вопрос дисциплины, организации образовательного, воспитательного процесса, — добавила Кузнецова.

Как писал News.ru, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею запрета для учеников на пользование телефонами в школах. До этого с такой инициативой выступило учительское сообщество. Роспотребнадзор обещал подготовить соответствующие предложения.