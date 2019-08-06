https://static.news.ru/photo/1af62360-b84a-11e9-af6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Против лишения родительских прав матери и отца младенца, которые вместе с ним пришли на несанкционированную акцию протеста в Москве 27 июля, выступил уполномоченный по правам ребёнка Евгений Бунимович.

Одной из главных задач государства является сохранение семьи, заявил Бунимович «Интерфаксу». Он подчеркнул, что «шантаж детьми» является недопустимым в любой политической ситуации.

В таких случаях нельзя говорить о лишении родительских прав. Надо работать с этой семьёй, чтобы в дальнейшем они не подвергали ребёнка риску, — сказал омбудсмен.

Однако брать детей на массовые акции, не важно, согласованные они или нет, не стоит в принципе, отметил правозащитник.

Уполномоченный по правам детей заверил, что ситуация находится на контроле.

Лишить родительских прав пару, пришедшую на митинг, требует прокуратура Москвы, писал News.ru. В ходе мероприятия родители, по заявлению ведомства, передали малыша другому человеку, что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».