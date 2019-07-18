https://static.news.ru/photo/fa08dacc-a943-11e9-95b3-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Потяева Фото: ombudsman.mos/facebook.com

Дети, усыновлённые в Москве двумя мужчинами, получали всё необходимое. В их воспитании принимали участие бабушка и няня, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

По её словам, у сотрудников органов опеки не было причин сомневаться в том, что дети находятся в ненадлежащем состоянии.

Проверка, которая проводилась московскими органами опеки, говорит о том, что дети занимались в многочисленных кружках, хорошо учились, — цитирует Потяеву РИА Новости .

Вместе с тем, отметила она, под опеку дети были переданы не в Москве, а в Подмосковье. При этом, утверждает она, со стороны социальных органов не было допущено никаких нарушений, так как российское законодательство не регулирует вопрос об опекунстве при наличии одного родителя.

Сейчас служба омбудсмена ждёт материалы проверки из прокуратуры и Следственного комитета.

Ранее, как писал News.ru, СК возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников службы соцзащиты населения. Причиной стал тот факт, что двое мужчин с 2010 года воспитывают двух усыновлённых мальчиков. Следствие полагает, что в такой семье у детей формируются искажённые представления о семейных ценностях.