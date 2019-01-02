USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,873.03 $
МОСКВА-3°C20:52
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Омбудсмен Москвы предложила поменять детекторы в школах

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Устройства, которые проверяют проходящих в социальные учреждения людей, должны быть модернизированы, считает уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Они должны определять, несёт ли учащийся оружие в школу. 

Детекторы должны стать более современными, передаёт её слова «Говорит Москва». Охранники не имеют физической возможности провести досмотр каждого ребёнка, особенно тогда, когда на первый урок идут школьники из всех классов, отметила она.

Ранее News.ru сообщал, что с инициативой об установке во всех школах рамочных металлодетекторов выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он подготовил соответствующий запрос в Министерство образования с просьбой рассмотреть такую возможность.


#москва #школы
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
Такими устройствами уже оснащены 156 школ города
общество 15:05, 19 января 2018
Во всех петербургских школах появятся металлодетекторы
Такими устройствами уже оснащены 156 школ города
Также сохранением правопорядка в учебных заведениях может заниматься вневедомственная охрана, полагают в Госдуме
общество 11:26, 16 января 2018
В ГД предложили оборудовать все российские школы металлодетекторами
Также сохранением правопорядка в учебных заведениях может заниматься вневедомственная охрана, полагают в Госдуме
Лента новостей
происшествия 20:50
Магнитогорский дом пригоден для проживания после взрыва
в мире 20:45
Южная Корея оснастит армию искусственным интеллектом
происшествия 20:36
Погибших в Магнитогорске стало больше
в мире 20:36
Выборы президента Украины побьют исторический рекорд
в мире 20:32
Национальные парки США утопают в мусоре
Другие новости
общество 18:59
Три подъезда магнитогорского дома остаются без света и газа
общество 18:40
Найденные в Магнитогорске тела опознаны почти все
общество 18:15
Сотни тысяч пассажиров досмотрели в метро в Новый год
общество 17:51
Метель в Москве не отразилась на работе аэропортов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top