Фото: АГН «Москва»

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Бреста от немецких войск состоится в Москве в воскресенье. Его дадут военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. В.Михалкина.

Мероприятие пройдёт вечером в воскресенье, 28 июля в Парке Победы. Для этого планируется использовать орудия ЗиС-3 времён Великой Отечественной войны и салютные установки на базе автомобилей «КАМАЗ». Всего будет дано...