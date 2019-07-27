Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева займётся жалобами на задержания в Москве на несогласованной акции, в которых содержится достоверная информация о фактах неправомерного применения силы.
Сотрудники аппарата отслеживают ситуацию в центре столицы, чтобы в дальнейшем помочь пострадавшим, передаёт
27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов. Собравшиеся считают это решение политическим, писал News.