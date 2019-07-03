https://static.news.ru/photo/493e0ed2-9d73-11e9-877f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Осуждённого за хулиганство Александра Кокорина не выпускали из СИЗО для прохождения курса реабилитации, как раньше сообщали СМИ. Об этом News.ru сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Потяева.

Она уточнила, что ему действительно назначены реабилитационные процедуры, однако СИЗО он не покидал, а в медучреждение его сопровождает конвой.

Во время моего посещения на прошлой неделе он обратился ко мне с просьбой пройти обследование, так как его действительно беспокоит колено. После моего ходатайства его отвезли в одну из больниц. Александра обследовали травматолог, невролог, была проведена МРТ, после чего ему прописали реабилитацию, — говорит Потяева.

Она добавила, что Кокорин будет посещать медучреждение до тех пор, пока не определится колония, в которую его этапируют.

Мы посоветовались с руководством ФСИН и решили, что так будет целесообразно сделать. Был скоординирован график прохождения процедур с департаментом здравоохранения. Его вывозят для лечения в больницу, затем доставляют обратно в СИЗО, — рассказывает омбудсмен.

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова также заявила News.ru, что её подзащитный находится в СИЗО.

Я только вчера была у него в изоляторе, вышла в полшестого вечера, — сказала она.

В начале октября 2018 года стало известно о двух эпизодах драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они устроили потасовку в кафе с чиновником Минпромторга, а также избили водителя ведущей Первого канала.

В мае Пресненский суд приговорил их к реальным срокам заключения. Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, его брату Кириллу Кокорину также дали 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, суд посчитал, что тот не виновен в побоях. Мамаева и Протасовицкого приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима. Позже Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию защиты, оставил наказание для футболистов без изменения.

Ранее News.ru писал о том, что Москалькова потребовала разрешить Кокорину пройти реабилитацию в Москве.