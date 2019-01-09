Олимпийские фигуристы выступят на катке ГУМа

https://news.ru/storage/news/abc7edd6d76b18a30321cccbabad4125/3127ad60-003c-49d1-ac34-b5af0d8cb975_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко, Юлия Липницкая и Аделина Сотникова выступят 11, 12 и 13 января на ГУМ-катке на Красной площади в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

«В спортивном шоу "Короли льда" также примут участие призёры чемпионатов России и Европы — всего более 30 высококлассных спортсменов. Начало в 15:30», — говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В мероприятии также примут участие фигуристы из «Академии фигурного катания» Плющенко, информирует АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, площадка с катком в парке Горького, где в новогоднюю ночь обрушился мост, продолжит работу в штатном режиме. На устранение последствий инцидента и проведение необходимых оперативных действий потребуются сутки.