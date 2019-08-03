Жёсткая борьба за рейтинги в медиапространстве ведётся непрерывно и порой переходит всякие границы. Побеждают, как свидетельствуют социологи, те, «чьи посылы просты, чётки, выпуклы и ярки». К таким персонажам-победителям, вне всякого сомнения, относится Ольга Бузова, чью популярность эксперты, с которыми побеседовал News.ru, объясняют по-разному. Для одних она — «трудоголик», для других — «феномен»; кто-то считает её тексты востребованными, кто-то, как Сергей Соседов, говорит об «отвратительном музыкальном материале». И лишь в одном эксперты сошлись: речь идёт о своеобразном запросе со стороны общества.

«Бузова во всём заурядна»

Музыкальный критик Сергей Соседов не знает, как объяснить необыкновенную популярность Ольги Бузовой. Для него, признался Соседов, это «большая загадка», своего рода terra incognita. Вместе с тем он готов подтвердить — Бузова востребована. Соседов даже привёл пример феноменального успеха, которому он лично был свидетелем, — это заключительный концерт фестиваля «Славянский базар», в июле прошедший в белорусском Витебске.

Бузова во всём заурядна. Но при этом я своими глазами наблюдал её успех, например, на фестивале «Славянский базар» — она ведь уже на крупных фестивалях выступает, её приглашают на большие концерты, пафосные. Она выступает вместе со звёздами первой величины — Соня Ротару, Гвердцители... и Бузова! Как она может выступать вместе с ними? А ведь она имеет успех: не то чтобы она прошла «дура дурой» — ничего подобного! Ей аплодируют, публика несёт цветы, творится что-то несусветное. Сергей Соседов музыкальный критик

Эксперт задаётся вопросом: в чём может заключаться запрос со стороны общества? Он не считает Бузову сексуальной, не видит её в качестве носительницы каких-то прогрессивных идей, не считает неформалкой. Не углядел он в девушке и особой красоты, резюмировав: «Не Афродита». И упорно отказывается комментировать её творчество.

Я вообще не понимаю ничего, что она делает. Для меня это странно, непонятно, terra incognita. Она не талантлива, это очевидно. Голос заурядный. Материал музыкальный у неё отвратительный, я даже не собираюсь это комментировать — что бы она ни спела, я тут же забываю, слушаю и не слышу, как будто это полная пустота, — недоумевает Соседов.

Какая-то здесь есть загадка, какая-то социальность, которую я пока не разгадал. Естественно, за ней стоят деньги. Но одно дело деньги, а другое — публика. Публику не купишь. Шеститысячный зал, и люди бегут, юные девочки прыгают, орут, восторгаются. На закрытии «Славянского базара» круче Бузовой прошла только Соня Ротару. Соня Ротару — вне конкуренции. Это ажиотация, горы цветов, публика просто встаёт и слушает Соню стоя. Всегда. Так вот, вторая по популярности была Бузова, — не перестаёт удивляться эксперт.

«Нельзя отрицать — она впахивает»

Возвращаясь к концерту на «Славянском базаре», музыкальный критик отмечает, что шоу на сцене, сопровождавшее выход Ольги Бузовой, было ярким, но из категории «только лишь неплохо»: песни не было, артистки не было. Эксперт не понимает, в чём секрет успеха.

Разгадку феномена Ольги Бузовой, похоже, знает продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что Ольга Бузова — «простая девушка из „Дома-2“, которая и поёт, и танцует, и ведёт, находится на пике популярности, учитывая при этом её соцсети и её доход». У музыкального продюсера есть целых два объяснения для столь широкого признания певицы. Одно из них состоит в трудолюбии ведущей «Дома-2», которая, по мнению Пригожина, «крутится как юла». Второе — в том самом запросе со стороны общества, запросе на доступность и простоту.

Бузова — трудоголик. Нельзя отрицать — она впахивает. Она знает себе цену, знает, что она делает, знает, чего хочет. Просто она удовлетворяет запрос. Стать Бузовой не очень просто. Это труд. Любые съёмки, любые выходы — они нелёгкие. Она не сидит на одном месте, крутится как юла — это тоже работа. Мы сейчас не оцениваем её таланты — мы оцениваем её трудолюбие. Человек она трудолюбивый. Она старается, она учится. Популярнее многих исполнителей, блогеров, певцов и певиц. Иосиф Пригожин продюсер

Пригожин сокрушается: кто помнит добрые дела? Кого интересует, что люди занимаются благотворительностью? Никого. Зато всем интересно посмотреть в замочную скважину: а что же там, внутри?

Это запрос со стороны общества, ничего тут сделать нельзя: всё, что связано с эстетикой, с литературой, с чем-то образовательным, вызывает оторопь у людей. Большинство хотят очень простых вещей. У нас вся страна живёт по принципу: «А сейчас для куражу я вам попу покажу», — говорит продюсер. — Я однажды в своём выступлении сказал в отношении Шнура, что он работает на потребу дня. То же самое можно сказать и о Бузовой. И это феномен социума. Это данность. Что плохого делает Бузова? Ничего. Она неглупая девочка. Просто сегодня запрос в обществе на мат, на подобные проекты, на таких людей, как Ольга.

Пригожин укоряет СМИ за то, что они «носят не образовательный характер, а развлекательный», и в итоге «мы с вами и получаем такой результат».

«Бузова для многих является вождём»

Факт сумасшедшей популярности Ольги Бузовой трудно не заметить, но девушка и сама не упускает случая напомнить о том, что пользуется успехом. В июне 2019 года она, ориентируясь на запросы в Google, не преминула заявить, что со своими 58% стала популярнее президента РФ, у которого на тот момент было 42%. Тогда Иван Ургант в очередном выпуске своего шоу на Первом канале пошутил над этой новостью. Но, как считают психологи, это тот самый случай, когда в шутке — лишь доля шутки.

«Персонаж, популярный в ту или иную эпоху, будь то Beatles или Queen, Цой или Бузова, — это очень диагностично для общества. Если сейчас самыми популярными и узнаваемыми персонами являются Владимир Владимирович Путин и Ольга Бузова, то наверняка они несут некий ценностный посыл, и это весьма востребованные ценности. Кристина Иваненко доцент кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности факультета психологии ИОН

Иваненко поясняет: Бузова, с одной стороны, воплощает слабость, женственность, признание в своих бедах, в желании найти любовь, то есть признание в традиционных ценностях, которые она ясно транслирует. Такая девочка-девочка, которую хочется пожалеть. С другой стороны, здесь есть место феминизму. Напрямую она не называет это феминизмом, но при этом очевидно: девушка из категории self made («сама себя делает»), ей не нужен мужчина. И эта комбинация стала тем ценностным ядром, которое важно сейчас в нашем обществе.

Второй ингредиент её популярности, считает психолог, — это то, что ведущая «Дома-2» очень instagrammable. Её формат на 100% подходит для современных соцсетей. Всё очень простое: яркая картинка, короткое послание, без особо глубинных мыслей. Для людей с клиповым мышлением, которым трудно воспринимать сложную информацию (более чем несколько предложений в длину), — это как раз то, что нужно.

Если пойти на демонстрацию с плакатом в стиле Моне (Клод Моне, французский живописец, основатель импрессионизма), то вы вряд ли кого-то привлечёте в свои ряды. Плакат должен быть простым, чётким, желательно чёрно-красно-белым, и тогда он воспримется толпой. Бузова как раз такая. В психологии это называется «низкая когнитивная сложность»: когда нет спектра оттенков, а есть или чёрное, или белое. «Я хотела стать Бритни Спирс — я стала ею; хотела выйти замуж за футболиста — вышла; предали меня — мне стало больно». Чёткие и выпуклые посылы, которые хорошо ложатся на современное восприятие, — очерчивает Иваненко подход певицы к поведению в медийном пространстве.

Эксперт напомнила: лет сто назад исследователь Гюстав Лебон пришёл к выводу о том, что психология толпы очень женственна. В его понимании толпа — это женщина. Она эмоциональна, истерична, и с ней невозможно разговаривать на глубинном языке.

Любой вождь должен говорить прямо и просто, призывая к эмоциям, а не к мыслям. Бузова сейчас для многих является вождём в классическом понимании этого слова. Она говорит очень ярко, чётко, понятно, апеллируя к простым вещам, без погружения в сложные когнитивные материи, — говорит Иваненко.

Феномен Бузовой — это факт, он существует, считает психолог, напоминая, что, кроме Виктора Цоя и группы «Ласковый май», мало кто был настолько популярен и настолько бы аккумулировал интерес общества.

Феликc Шарков, профессор кафедры общественных связей и медиаполитики РАНХиГС, в свою очередь проводит аналогию с президентом Украины Владимиром Зеленским: украинцы, выбрав артиста-клоуна президентом, просто перепутали профессиональную игру и сущность. Поклонники Бузовой путают её с теми ролями, которые она на себя берёт в медиапространстве. Профессор также подчеркнул в своём комментарии, что среди поклонников телеведущей вряд ли можно найти интеллектуалов.

Глубоко интеллектуальная молодёжь, которая выигрывает престижные международные конкурсы, не тратит время на дрейф в Интернете. Они тратят время на свою интеллектуальную подготовку. На Бузову клюёт совсем иная аудитория, и она, к сожалению, велика. Среди тех, кто рождается сегодня, очень много детей с интеллектуальным дефектом. Они не способны к глубокому когнитивному анализу. И вот эта часть аудитории, находящаяся на пограничном уровне интеллектуального потенциала, как раз нуждается в Ольгах Бузовых. Феликc Шарков профессор кафедры общественных связей и медиаполитики РАНХиГС