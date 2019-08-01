https://static.news.ru/photo/6b064f10-a2c4-11e9-a8b5-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ольга Бузова присоединилась к обсуждению лесных пожаров в Сибири. Она заметила, что подобные бедствия случаются не только в России, но и в других странах с жарким климатом и большим количеством деревьев.

Бузова добавила, что любит свою страну, и по ночам молится за её сохранение. При этом «истерика в соцсетях с курортов ничего не даст конкретного», написала телеведущая на своей странице в Instagram .

Понимаете, нельзя по щелчку пальцев поменять природный ход. Можно только бороться с тем, где мы сами вредим природе — мусор, случайные поджоги. Ну и конечно, то, что сейчас и происходит у нас. Тушить (надо — Ред.) там, где это угрожает человеку, — говорится в её сообщении.

Ранее News.ru сообщал, что шоумен Максим Галкин раскритиковал россиян за реакцию на пожары в Сибири. По словам популярного телеведущего, недовольство общества связано с его инфантильностью. Галкин уже высказывал своё мнение о пожарах за Уралом. Тогда он осудил модных блогеров, обвинив их в неискренности и желании заработать популярность на бедствии. В итоге стал объектом травли со стороны пользователей Сети.