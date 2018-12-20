Ольгу Глацких отлучили от заседаний облправительства

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Ольга Глацких

Глава свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких, заявившая, что государство не просило женщин рожать детей, лишилась статуса члена областного правительства. Она больше не имеет права посещать заседания кабинета министров, сообщили информированные источники.

По данным инсайдеров, изменения произошли в тот момент, когда губернатор Евгений Куйвашев решил реорганизовать департамент подчинённой, пишет URA.RU.

Издание также отмечает, что чиновницу могли лишить части премии.

Вместе с тем официального подтверждения этой информации пока нет, однако на заседании в правительстве 20 декабря Ольга Глацких отсутствовала.

Ранее, как сообщал News.ru, она получила выговор за нарушение положений указа президента РФ «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих». При этом губернатор Евгений Куйвашев решил реорганизовать департамент, который войдёт в Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области.