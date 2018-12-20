USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,260 $   Brent54.98 $ Bitcoin4,135.19 $
МОСКВА-11°C04:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Ольгу Глацких отлучили от заседаний облправительства

Ольга Глацких dmp.midural.ru

Ольга Глацких

общество [ версия для печати ]

Глава свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких, заявившая, что государство не просило женщин рожать детей, лишилась статуса члена областного правительства. Она больше не имеет права посещать заседания кабинета министров, сообщили информированные источники.

По данным инсайдеров, изменения произошли в тот момент, когда губернатор Евгений Куйвашев решил реорганизовать департамент подчинённой, пишет URA.RU.

Издание также отмечает, что чиновницу могли лишить части премии.

Вместе с тем официального подтверждения этой информации пока нет, однако на заседании в правительстве 20 декабря Ольга Глацких отсутствовала.

Ранее, как сообщал News.ru, она получила выговор за нарушение положений указа президента РФ «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих». При этом губернатор Евгений Куйвашев решил реорганизовать департамент, который войдёт в Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области.


#екатеринбург #Свердловскаяобласть #ОльгаГлацких
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
общество 15:43, 12 декабря 2018
Глацких подвела итоги своей работы
общество 11:35, 7 декабря 2018
Свердловскую чиновницу Ольгу Глацких замучила совесть
Её подход к надоедающему народу разделяют и некоторые врио губернатора
мнение 11:03, 17 ноября 2018
Дело Глацких живёт и шокирует
Её подход к надоедающему народу разделяют и некоторые врио губернатора
Лента новостей
в мире 04:42
Нарушение прав человека в Чечне призвали расследовать в ОБСЕ
спорт 04:26
Братья Бё ополчились на Логинова
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
оружие 04:00
Базу РФ в Абхазии усилили военной полицией
общество 03:44
Беспилотные снегоуборочные машины появились в России
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
экономика 02:15
Кудрин назвал условия экономического прорыва России
в мире 01:34
Сезон освобождения женщин к Новому году начался в тюрьме
в мире 01:30
США могут сократить присутствие в Афганистане
политика 01:07
Россия поддержит брошенный Киевом Донбасс
в мире 01:04
Володин поедет на Новый год к Болсонару
оружие 00:48
Северный флот укрепят глобальной системой управления
политика 00:46
Кремль ждёт от Порошенко обострения отношений
Другие новости
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
общество 03:44
Беспилотные снегоуборочные машины появились в России
общество 00:28
СМИ раскрыло подробности о помилованных Путиным гражданах
общество 22:53
Домодедово заплатит миллионы за загрязнение Гнилуши
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top