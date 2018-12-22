Ольга Васильева рассказала о новых школьных должностях

https://news.ru/storage/news/fd5b77d21656f37caceba538d7611337/9e4c48cb-5388-462f-a561-8dd71ccf82b9_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Две новые должности появятся в российских школах: старший и ведущий учитель, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

В первом случае на сотрудника возлагаются обязанности координации работы коллег, методического сопровождения и разработки индивидуальных планов, учитывая особенности учащихся. Чтобы стать старшим учителем, необходимо проработать в отрасли пять лет, получив первую или высшую категорию.

Ведущий учитель — наставник для начинающих педагогов, не только для предметников, а, например, для психологов и дефектологов. Требования к стажу серьёзнее — от 10 лет.

«При этом мы нисколько не умаляем прежние заслуги наших педагогов. То есть останется и первая, и высшая категория, и заслуженные наши учителя. А новые должности — это именно должности: за ними стоят реальные обязанности, которые необходимо выполнять», — рассказала чиновница.

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную систему роста для педагогов, предполагающую продвижение по службе не только по вертикали, но и по горизонтали, пишет «Российская газета».

Ранее News.ru сообщал о росте зарплат столичных учителей. Средний уровень их ежемесячного дохода превышает 107 тысяч рублей.