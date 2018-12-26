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Ольга Глацких покинула свой пост

Ольга Глацких (cправа) Леонид Макаров/public domain/wikipedia.org

Ольга Глацких (cправа)

общество [ версия для печати ]

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял отставку главу департамента молодёжной политики Ольги Глацких. Она покинула свой пост по собственному желанию.

Фотографию заявления Глацких опубликовал в своём «Живом журнале» Сергей Колясников, который брал у чиновницы интервью, сообщает телеканал «360».

«Прошу предоставить часть ежегодного оплачиваемого отпуска с 9 января 2019 года по 9 февраля 2019 года включительно с последующим увольнением», — говорится в тексте заявления.

5 ноября Ольга Глацких на встрече с волонтёрами в Кировграде заявила, что детям государство ничего не должно. При этом чиновница отметила, что им должны помогать родители.

zergulio.livejournal.com

Ранее News.ru писал о том, что Ольга Глацких, прогремевшая на всю Россию высказыванием о том, что «государство не просило рожать», исключена из очереди на получение субсидии из бюджета для покупки жилья.  


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