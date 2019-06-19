https://static.news.ru/photo/c11d6cca-928a-11e9-a26a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Бывший глава разведки самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Дубинский не имеет никакого отношения к крушению малайзийского Boeing 777 в Донбассе, заявили в его окружении.

По словам представителя Дубинского, в 2014 году он отошёл от дел и уже давно живёт в России.

Никакого отношения к Boeing он не имеет, военными делами не занимается, живёт непубличной жизнью, — подчеркнул его представитель.

Он добавил, что экс-глава разведки не намерен давать показания по делу о катастрофе, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что исследователи Bellingcat обнародовали имена 12 человек, якобы причастных к крушению Boeing 777 над территорией Донбасса. Их удалось установить благодаря данным прослушки Службы безопасности Украины.