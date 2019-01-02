Около закрытой станции метро в Москве начали раздавать чай

Горячий чай раздают москвичам и гостям столицы, которые ждут автобусы около станции метро «Щёлковская». Северо-восточный участок Арбатско-Покровской («синей») линии столичного метрополитена от Кольцевой линии до конечной закрылся на несколько дней для модернизации инфраструктуры.
Сотрудники подземки обещают согревать желающих горячим напитком с 2 по 8 января с 8:00 до 19:00.
«Мы будем раздавать чай на "Щёлковской" в течение недели закрытия участка Арбатско-Покровской линии, а с 6 января — и на станции "Партизанская"», — рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.
Как ранее сообщал News.ru, с 2 по 5 января включительно закрыт участок между станциями «Курская» и «Щёлковская», а с 6 по 8 января включительно — от «Щёлковской» до «Партизанской». Модернизация необходима, чтобы повысить безопасность движения поездов и стабильность работы инфраструктуры на одной из старейших линий метро Москвы.