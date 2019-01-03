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Десятки жителей магнитогорского дома получат выплату

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общество [ версия для печати ]

Десятки человек в первый день пришли за компенсациями после частичного обрушения дома в Магнитогорске. Власти ожидают, что к концу дня различные типы выплат получат около ста пострадавших.

В течение первого часа деньги получили примерно двадцать человек, передаёт «Интерфакс» слова пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина.

Ранее глава области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи. В частности, семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Пострадавшим, получившим тяжкий вред здоровью или средней тяжести, власти выделят по 400 тыс. рублей, а компенсации за лёгкий вред здоровью составляют 200 тыс. рублей.

News.ru писал, что власти Челябинской области начали выплачивать компенсации семьям погибших.


#магнитогорск #жители
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