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Около сотни авиарейсов отменено и задержано в Москве

Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Число отменённых и задержанных рейсов в московских аэропортах приблизилось к 100. Согласно данным онлайн-табло на 23:15 мск, самая сложная ситуация складывается в Шереметьево — там от расписания отстают 48 вылетов.

Причина — инцидент с самолётом чешской авиакомпании Smart Wings, который, разгоняясь перед вылетом в Прагу, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

В аэропорту Внуково задержано 18 рейсов, ещё 19 отменено. В Домодедово изменён график вылета у 10 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Как писал News.ru, чешский пилот асимметрично вывел рычаги управления двигателями на взлётный режим, что и привело к выкатыванию самолёта с ВПП.  


#москва #ОТМЕНА #авиарейсы
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