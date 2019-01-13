Около сотни авиарейсов отменено и задержано в Москве

Число отменённых и задержанных рейсов в московских аэропортах приблизилось к 100. Согласно данным онлайн-табло на 23:15 мск, самая сложная ситуация складывается в Шереметьево — там от расписания отстают 48 вылетов.
Причина — инцидент с самолётом чешской авиакомпании Smart Wings, который, разгоняясь перед вылетом в Прагу, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
В аэропорту Внуково задержано 18 рейсов, ещё 19 отменено. В Домодедово изменён график вылета у 10 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Как писал News.ru, чешский пилот асимметрично вывел рычаги управления двигателями на взлётный режим, что и привело к выкатыванию самолёта с ВПП.