https://static.news.ru/photo/36ebf2f6-9be5-11e9-8526-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Общее количество выданных паспортов гражданина Российской Федерации зависит от обращений граждан в подразделения по вопросам миграции и меняется ежеминутно, сообщили News.ru в Управлении по взаимодействию со СМИ МВД России. По данным ведомства, начиная с 2015 года ежегодно оформляется порядка семи миллионов паспортов.

Речь идёт о почти 580 тысячах документов ежемесячно. В МВД подчеркнули, что паспорт гражданина РФ является основным документом, удостоверяющим личность на территории страны.

Ранее News.ru писал, что модель из Австралии Теган Мартин не может покинуть Бали. Сотрудники аэропорта Денпасара не принимают её паспорт из-за небольшого пятна на главной странице документа.