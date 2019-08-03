https://static.news.ru/photo/56f0d85c-b5dd-11e9-a360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Почти две сотни автомобилей класса люкс было перемещено в Москве на спецстоянки в июле. Все они были припаркованы с нарушением правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе Московского паркинга.

Там подчеркнули, что вне зависимости от того, насколько велика стоимость машины, правила парковки едины для всех.

Среди 196 вывезенных за нарушения парковки автомобилей больше всего оказалось Porsche (124). На втором месте — Jaguar (59). Третья строчка в рейтинге нарушителей осталась за Maserati (4). Перевозить эвакуаторам также пришлось Rolls-Royce (3), Bentley (2), Aston Martin (2) и Lamborghini (1).

Припаркованные с нарушением правил автомобили мешают проезду другого транспорта, проходу пешеходов и создают аварийные ситуации, напомнили в пресс-службе . Помимо оплаты перемещения автомобиля на эвакуаторе и хранения его на спецстоянке, нарушителям также приходится оплачивать штраф за неправильную парковку.

Ранее News.ru писал, что россияне стали меньше пить за рулём. С 2017 по 2018 год количество правонарушений, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом виде, снизилось на 16%.