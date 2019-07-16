Около 10 млн россиян живут не в собственном, а в съёмном жилье. Такие данные обнародовало Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).
По данным исследователей, почти половина арендаторов (49%) планируют продолжать снимать квадратные метры и впредь. 34% россиян рассчитывают не задерживаться в статусе арендатора больше года, ещё 19% собираются снимать жильё пару лет, 14% - три года, 6% – уверены, что не смогут позволить себе собственную квартиру в ближайшие четыре-пять лет.
В среднем россияне тратят на съём квартиры или комнаты 12 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге эта цифра почти вдвое выше – 22 тысячи рублей. Каждый третий россиянин (34%) платит до 10 тысяч рублей, а 17% – более 20 тысяч рублей.
Основное количество арендаторов складывается из внутренней миграции, отмечают авторы исследования. Чаще всего люди решаются на переезд переезду в связи с более привлекательными условиями труда, передаёт
Ранее, как писал News.ru, специалисты отметили, что стоимость аренды недвижимости растёт по всей России. Быстрее всего это происходит в Сочи, Краснодаре и Санкт-Петербурге.