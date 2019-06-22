Порядка 1,5 тысячи граждан России находятся в Грузии по линии туроператоров, сообщили в Ростуризме.
Их возврат будет осуществлён планово, согласно выписанным билетам до 8 июля, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на данный момент уточняется число российских туристов, которые отправились в Грузию самостоятельно.
Ранее News.ru сообщал, что российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается летать в Грузию. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности России и её граждан. Глава государства также постановил «рекомендовать туроператорам и турагентам» на время запрета воздерживаться от продажи туров в Грузию.