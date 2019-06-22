https://static.news.ru/photo/ee94ca2e-94b3-11e9-9779-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Порядка 1,5 тысячи граждан России находятся в Грузии по линии туроператоров, сообщили в Ростуризме.

Их возврат будет осуществлён планово, согласно выписанным билетам до 8 июля, — говорится в сообщении .

В ведомстве добавили, что на данный момент уточняется число российских туристов, которые отправились в Грузию самостоятельно.

Ранее News.ru сообщал, что российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается летать в Грузию. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности России и её граждан. Глава государства также постановил «рекомендовать туроператорам и турагентам» на время запрета воздерживаться от продажи туров в Грузию.