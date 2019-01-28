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Охрану в ГИМе усилят после кражи картины из Третьяковки

Здание ГИМа на Красной площади Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Здание ГИМа на Красной площади

общество [ версия для печати ]

Руководство Государственного исторического музея (ГИМ) решило усилить работу службы безопасности в связи с недавней кражей картины из Третьяковской галереи. Об этом рассказала начальник управления общественных связей музея Мария Лемигова.

Она отметила, что ранее ГИМ уже увеличил число постов охраны, однако их по-прежнему недостаточно. В связи с этим Лемигова выразила надежду на то, что в музее возрастет количество постов Росгвардии.

Представитель ГИМа добавила, что музей ежегодно выделяет собственные средства на модернизацию системы безопасности, но их не хватает и требуется дополнительное финансирование, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что к похищению картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи могли быть причастны её сотрудники. Данная версия отрабатывается следствием. Кроме того, руководство галереи начало собственное внутренне расследование происшествия.


#москва #музеи #охрана
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