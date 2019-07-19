https://static.news.ru/photo/e2e3fd70-aa5d-11e9-8ac6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Сотрудники гостиницы «Националь» в центре Москвы украли велосипед блогера Ильи Варламова. Чтобы достать транспортное средство, охранникам пришлось вытащить дорожный знак.

Владелец велосипеда снял происходящее на видео, сообщает Varlamov.ru .

Транспортное средство было пристёгнуто замком, и двое охранников сначала попытались сломать его. Когда у них не получилось, они принялись раскачивать столб со знаком, чтобы поднять его.

Позже подошли ещё двое работников в костюмах, но и четверым не удалось справиться с конструкцией. Достать велосипед удалось только пятому работнику заведения, так как у него был с собой лом.

Варламов пообещал обратиться в суд с заявлением на сотрудников охраны отеля.

Представители гостиницы сообщили журналистам радиостанции « Говорит Москва », что работники беспокоились о безопасности велосипеда, так как его могли украсть. Поэтому средство передвижения унесли в фойе «Националя», отметили там.

Ранее News.ru писал, что неизвестные украли две последние буквы с арт-объекта в Перми. Вместо «Слава труду» надпись выглядит как «Слава тру». Фигуры находятся на площадке перед Музеем современного искусства PERMM.