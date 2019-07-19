Сотрудники гостиницы «Националь» в центре Москвы украли велосипед блогера Ильи Варламова. Чтобы достать транспортное средство, охранникам пришлось вытащить дорожный знак.
Владелец велосипеда снял происходящее на видео, сообщает
Транспортное средство было пристёгнуто замком, и двое охранников сначала попытались сломать его. Когда у них не получилось, они принялись раскачивать столб со знаком, чтобы поднять его.
Позже подошли ещё двое работников в костюмах, но и четверым не удалось справиться с конструкцией. Достать велосипед удалось только пятому работнику заведения, так как у него был с собой лом.
Варламов пообещал обратиться в суд с заявлением на сотрудников охраны отеля.
Представители гостиницы сообщили журналистам радиостанции «
Ранее News.ru писал, что неизвестные украли две последние буквы с арт-объекта в Перми. Вместо «Слава труду» надпись выглядит как «Слава тру». Фигуры находятся на площадке перед Музеем современного искусства PERMM.