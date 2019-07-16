Определить, пошли в лесу грибы или нет, довольно просто — достаточно заглянуть на любой рынок или как минимум на площадку у конечной станции метро. Середина июля — разгар для грибов, и даже холодное лето не помеха плодовым телам расположившихся в земле грибниц. Подмосковье всегда славилось своими грибными местами. News.ru составил подсказку для начинающих грибников — куда отправиться с лукошком, если своих заветных мест пока нет?

Сбор грибов — традиционное для россиян занятие ещё со времен язычества. На Руси всегда были люди, для которых сбор грибов был частью жизни, изрядным подспорьем в хозяйстве и даже профессией. Профессионалы в сфере «тихой охоты» есть и сегодня, но речь не о них, а о тех, кто любит ходить за грибами, но делает это редко, а потому не знает ни грибных мест, ни съедобных грибов, ни общих правил, универсальных для всех походников.

Куда отправиться за грибами в Подмосковье

В приоритете у грибников в разгар июля — опята летние, подберёзовики, маслята, лисички и белые. Маслята очень любят сосновые леса с песчаной почвой. Годятся им и еловые, но в слишком густых хвойниках этих грибов не найти — им нужен солнечный свет. Подберёзовики — любители смешанных лесов с преобладанием берёзы; белые в зависимости от разновидности могут расти как на мху в сосновом бору, так и в траве смешанного леса, где есть дубы и берёзы.

Грибных мест в каждом районе Подмосковья достаточно. И всё же самые популярные среди грибников административные центры — это Чехов, Серпухов, Егорьевск, Домодедово, Волоколамск, Коломенский, Можайский и Раменский городские округа.

Сергей Булкин/News.ru

Многим хотелось бы сходить за грибами, но нет автомобиля. Но грибные места досягаемы даже для «безлошадных»: отлично ходят электрички во всех направлениях Московской области, а в помощь им — рейсовые областные автобусы.

Гаджеты спасут от отравлений

Беда неопытных грибников — слабое знакомство с предметом охоты, то есть, собственно, с грибами. Роспотребнадзор напоминает, что ежегодно в России порядка тысячи человек получают отравления после употребления грибов. Около 30 случаев заканчиваются летальными исходами, сообщает ведомство.

Строго говоря, ядовитые грибы порой так хорошо замаскированы под своих съедобных «тёзок», что даже грибные профи ведутся на их уловки. Профессор Александр Гребенюк, доктор медицинских наук, токсиколог-радиолог сообщил News.ru о том, что ежегодно случаются отравления грибами, и таких случаев немало. Его совет — собирать грибы только в обществе опытных грибников и при малейшем сомнении в съедобности — выбрасывать такой гриб без всякого сожаления.

Отравление грибами — серьёзное дело. Не исключён летальный исход. И никакой помощи на дому не существует — сразу же, при первых же признаках отравления, следует вызывать врача, — говорит специалист.

Однако «поганок бояться — в лес не ходить». Неофитам грибного промысла отчасти помогут гаджеты: появились разного рода программы и приложения, которые помогут прямо в лесу решить — стоит тащить гриб в город или можно выкинуть? Людям дотошным и вдумчивым подойдет справочник «Богатства леса». Пытливым натуралистам, предпочитающим самостоятельно ходить в лес, но не способным при этом запомнить обнаруженное грибное местечко, поможет «Навигатор грибника» или же приложение «Я иду домой». Тем, кто любит фотографировать, и при этом хочет очень быстро разобраться с собранным урожаем поможет приложение «Распознавание грибов с фотографий». Снимок гриба следует делать непосредственно в той среде, где он произрастает, и таким образом, чтоб было видно и ножку, и шляпку. Изображение загружается в программу, которая выдаёт резюме примерно такого содержания: «на фотографии с вероятностью в 71,1% изображён рыжик». При этом определяет — съедобный или несъедобный перед вами гриб.

Кстати сказать, голосовой ассистент Алиса оказалась знатным грибником: она охотно расскажет и о названии гриба, и о его съедобности. Правда, может при этом ошибиться радикально, поэтому на 100% ей доверять не стоит и, вернувшись из леса, лучше показать корзинку с грибами опытным людям.

Сергей Булкин/News.ru

Спасатели в помощь

Как сообщило 16 июля ИА «Интерфакс», в Подмосковье произошёл скачок численности людей, заблудившихся в лесу. За последние три дня (начиная с субботы 13 июля) их число приблизилось к сотне, пишет издание со ссылкой на представителей комитета лесного хозяйства Московской области. В выходные в диспетчерскую службу ведомства по номеру «112» обратились 30 человек с сообщениями о потерявшихся в лесу грибниках. В понедельник, 15 июля, таких сообщений стало на 36 больше. Печальный итог: в общей сложности 66 сообщений о 96 пропавших в лесу людях. К счастью, всех нашли и вывели.

Существуют меры, смягчающие ситуацию для «потеряшек». Часть из этих мер — превентивная. Например, очевидно, что в лес лучше всего ходить с опытным грибником, которому знаком буквально каждый куст. Если такого человека нет, но есть друзья, готовые разделить с вами все радости и печали грибного тура, то следует идти с ними. В любом случае надо предупредить близких о запланированном маршруте и выбранном для похода времени. Обязательно следует зарядить сотовый телефон, возможно, взять с собой внешний аккумулятор для него. Звонок на номер "112" чаще всего спасает жизнь заблудившимся грибникам: достаточно объяснить место нахождения, сориентировавшись по квартальному столбу (в службе подскажут, что это и как его найти). Интересно, что в службу спасения можно позвонить при нулевом счёте и даже вовсе без sim-карты.

Но вернемся к необходимым вещам. В лес с собой непременно необходимо взять некоторое количество продуктов и воды, а также спички, компас и нож. Оптимально одеться ярко, возможно, со светоотражающими наклейками. Камуфляжного типа одежду лучше не применять — как уже писал ранее News.ru, она осложняет поиски потерявшегося. Если не удалось запомнить дорогу по лесу, а понимание того, что заблудились, уже появилось, остановитесь и прислушайтесь — возможно, вам удастся услышать отдалённый шум дороги. Вариант для людей со спортивной подготовкой — залезть на дерево и осмотреться: вдруг углядите с высоты просеку или дорогу. Это оптимальное решение, ведь рано или поздно дорога выведет к населённому пункту.

Если же наступила ночь, а вы все ещё в лесу, подготовьтесь к ночлегу — перемещаться по лесу в темноте не рекомендуется. Ночевать лучше у большого дерева: развести костёр, соорудить подстилку из лапника непосредственно у ствола, сесть, опёршись спиной о дерево, и всю ночь поддерживать огонь.

Продержаться в лесу можно довольно долго. Как пишет всё тот же «Интерфакс», пожилой мужчина в Коми сбился с пути и зашёл глубоко в лес, где не работала сотовая связь. Мужчина продержался до прихода спасателей целых пять дней, хотя у него не было ни воды, ни пищи. Когда его нашли 11 июля, то он рассказал, что ему пришлось пить воду из луж.

И всё же грибы — это прежде всего удовольствие. Возьмите сказочно красивый лес средней полосы России, помножьте удовольствие от его созерцания на пользу свежего воздуха и многочасовой пешей прогулки, приплюсуйте радость от поездки, добавьте капельку авантюризма (всегда есть шанс заблудиться!) и крошечную толику компьютеризации процесса сбора грибов — и вы получите настоящий, радостный, полный положительных эмоций поход за грибами.