https://static.news.ru/photo/56536fb4-b2b7-11e9-8e20-fa163e074e61_660.jpg Фото: C.M. Bahr/Global Look Press

Один из самых больших тараканов в мире — американский — появился на улицах Сочи. По мнению экспертов Сочинского национального парка, появление насекомых может быть связано с их бегством из террариумов или с непреднамеренным завозом.

Независимо от происхождения, считают учёные, у таракана есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье. Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию. Кроме того, они портят продукты и материалы в зданиях, где обитают.

Красно-коричневый хорошо летающий таракан, длина которого может достигать 5 см, происходит из тропической части Африки. В начале XVII века он попал в Северную Америку, отчего и возникло научное название вида. В настоящее время эти насекомые водятся по всему миру, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что американский город Лас-Вегас заполонили полчища кузнечиков. Причиной нашествия насекомых называют погоду.