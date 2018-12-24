Огромная ледяная горка открылась в Москве

https://news.ru/storage/news/893b3a39c93c24f001321206bf6aba08/d01fa39f-be2d-4059-b71b-0be784605da3_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Большая ледяная горка длиной 100 метров открылась на площади Революции в Москве. Прокатиться может каждый желающий, катание бесплатное, не взимают плату и за прокат «ватрушек».

На переходе от Манежной площади к площади Революции открылась полюбившаяся москвичам Большая ледяная горка длиной 100 метров. Всем желающим бесплатно выдают санки-ватрушки для катания. #московскаязима pic.twitter.com/bXskiCYfn2 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 декабря 2018 г.

О заработавшей горке рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём Twitter. Ещё две ледяные горки, поменьше, откроются в Столешниковом переулке, они будут предназначены для малышей и детей постарше. На Профсоюзной улице заработает 7-метровая горка длиной 120 метров.

Столицу к Новому году украсят три тысячи объёмно-декоративных элементов, которые состоят примерно из 30 млн диодов. Для создания световых конструкций, таких как тоннели, навесы, арки, различные фигуры, использовано порядка 1,5 тыс. км гирлянд.

Ранее News.ru сообщал, что Московский метрополитен в предновогодние дни провёл мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Акция прошла на станции «Тургеневская», в ней приняли участие 150 владельцев карт «Тройка», зарегистрированных в программе «Город».