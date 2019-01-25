Ограничения на въезд в РФ сняты для пяти предпринимателей

https://news.ru/storage/news/4310e53743c33794ed2e9e9708d303a2/25461310-183c-4219-bd1b-57b815bcf93f_850.jpg Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Генпрокуратура разрешила въезд в Россию пяти членам так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

По словам представителей пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, о снятии ограничений Борису Титову сообщил в письме заместитель генпрокурора России Виктор Гринь.

«Для Юлии Макуриной, Алексея Байгушева, Андрея Маркова, Алексея Новичкова и Владимира Артюшина препятствий по возвращению в Россию и явке в Следственный комитет не имеется», — сообщили в пресс-службе.

Ранее News.ru писал о том, что предприниматель Сергей Капчук из «лондонского списка Титова», которому предъявлены обвинения в мошенничестве, намерен доказать факт фабрикации документов, ставших причиной для возбуждения уголовного дела.