Ограничения из-за снегопада на трассе под Ростовом сняты

https://news.ru/storage/news/f521347dfb568c4a513ab0e34b817064/664c367e-b0d3-4672-8333-0413b189113c_850.jpg Slavomir Kubes/CTK/Global Look Press

Ограничения движения пассажирского транспорта на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, введённые из-за снегопада, сняты. Погодные условия вынудили Госавтоинспекцию региона вечером 3 января перекрыть участок дороги с 777-го по 1026-й км.

В настоящий момент в большинстве районов области облачно, ожидается дождь, температура воздуха составляет от нуля до плюс одного градуса. При этом водителей предупреждают о необходимости быть предельно аккуратными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от поездок на дальние расстояния, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ранее News.ru писал, что десятки машин попали в снежную аварию под Ростовом. На трассе «Дон» в крупное ДТП угодили 15 автомобилей. Инцидент произошёл на 1070-м км трассы М-4. В результате погиб один человек, двое пострадали. Из-за инцидента на дороге возникла пробка.