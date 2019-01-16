Оформление ДТП в России станет виртуальным

https://news.ru/storage/news/ef6c5a52861099dcdb8a328f271e3094/65b1422f-fc1f-47e3-8ce0-4d515651e78c_850.jpg Андрей Любимов/АГН «Москва»

Мобильное приложение для оформления мелких дорожно-транспортных происшествий готовят к запуску в России. Его создают для аварий, которые регистрируют по европротоколу — без участия инспекторов ГИБДД.

Соответствующий проект постановления правительства уже разработан Минкомсвязью и Центробанком.

Воспользоваться приложением смогут те, кто зарегистрирован в сервисе «Госуслуги»: предполагается, что человек будет использовать единый пароль для доступа к аккаунту. Через «Госуслуги» можно будет получить выплату от страховой компании по полису ОСАГО, сообщают «Ведомости».

Предполагается, что новое мобильное приложение ускорит процесс оформления документов. Оно будет автоматически передавать данные об автомобилях, водителях и страховых полисах. Помимо этого, программа сможет зафиксировать координаты места ДТП и его точное время. У водителей также будет возможность загрузить фотографии с места аварии.

Попытка внедрить подобную интернет-площадку уже была в 2018 году. Тогда в России появился сервис «ДТП. Европротокол». Однако он подвергся критике из-за нестабильной работы.

Новое мобильное приложение планируют запустить уже в 2019 году. В тестовом режиме оно начнёт работать в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане.

Как ранее сообщал News.ru, оформление ДТП через мобильное приложение предполагается осуществлять через электронный паспорт транспортного средства, который можно будет интегрировать в смартфон. Сейчас подключение к выдаче электронных паспортов выполняется по желанию владельцев новых автомобилей, но с ноября 2019 может стать обязательным для всех.