Минздрав планирует организовать деятельность врачей, работающих на производстве и в офисах. Соответствующие предложения поступят в кабмин РФ до 20 августа.
Предложения будут предоставлены с учётом позиций Роспотребнадзора, Минтруда, Фонда социального страхования (ФСС), Федерального фонда ОМС (ФФОМС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает газета
Эти ведомства займутся проработкой способов компенсации работодателям затрат, связанных с открытием в компаниях медицинских кабинетов.
Как ранее писал News.ru, больше всего павильоны «Здоровая Москва» посещают люди, которые редко ходят в поликлиники для диспансеризации. Это трудоспособные граждане, желающие проверить своё здоровье после работы.