Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 миллиона гектаров. На прошлой неделе площадь составляла более 2,8 миллиона гектаров.

Продолжает действовать 441 очаг пожаров, 31 из них локализован, — сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В тушении лесных пожаров в Сибири принимают участие около четырёх тысяч волонтёров. С ранцевыми огнетушителями...