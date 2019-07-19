https://static.news.ru/photo/7e2923f8-aa33-11e9-ace5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сразу три генерал-лейтенанта Росгвардии покинули службу по указу президента России Владимира Путина. Кроме того, рапорт об отставке подал первый заместитель главы ведомства генерал-полковник Сергей Меликов.

Среди уволенных офицеров — Сергей Милейко, который курировал вопросы тыла, директор департамента строительства службы Валерий Дугинов и начальник главного управления кадров Виктор Мацюк. Милейко решил оставить Росгвардию после серьёзных вопросов, которые возникли у проверяющих к работе тыловиков.

Кадровое управление возглавил генерал-лейтенант юстиции в отставке Игорь Ильяш. Он является выходцем из ФСБ. Его назначение связывают с приходом в Росгвардию бывшего сотрудника Службы Олега Плохого, занявшего должность замдиректора — статс-секретаря. По данным « Коммерсанта », Плохой был призван в ведомство для наведения порядка.

Ранее News.ru писал, что двое сотрудников Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в вымогательстве. Как следует из материалов дела, они подкинули гражданину наркотики, после чего стали требовать деньги за то, чтобы не привлекать его к ответственности.