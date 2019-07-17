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Оперативник управления «К» ФСБ Артур Власов, который в числе прочих силовиков был задержан за разбой, считает своё содержание под стражей необъективным. Он заявил, что сотрудничает со следствием, написал явку с повинной и полностью признал свою вину.

В связи с этим Власов попросил перевести его под домашний арест. Суд эту просьбу не удовлетворил, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что офицеры Службы по защите конституционного строя ФСБ задержаны по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Сергей Богданов и Сергей Иванов требовали деньгис руководства Moscow Holiday Hotel за решение проблем с собственником здания.