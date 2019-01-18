Офицер выбросил в болото боеприпасы на миллион рублей

https://news.ru/storage/news/0bfec4f80827b57951df522c32ec08ee/6860766b-69c8-4488-aff7-e1ec6581baae_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении офицера, который выбросил в болото на Камчатке боеприпасы, стоимость которых превышает 1,3 млн рублей.

По данным пресс-службы военной прокуратуры Тихоокеанского флота, один из командиров в Петропавловск-Камчатском регионе распорядился подделать ведомости, которые содержат информацию о боеприпасах, предоставляемых во время учений.

Военный хотел создать видимость качественного проведения занятий, указав в документах сумму, которая серьёзно превышала фактический расход. «Лишние» боеприпасы были просто выброшены.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по факту умышленного уничтожения военного имущества.

Ранее News.ru писал, что российские военные помогли вывезти склад вооружений, оставленный незаконными вооружёнными формированиями в посёлке Умм-эль-Маатен провинции Деръа в Сирии.