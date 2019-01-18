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Офицер выбросил в болото боеприпасы на миллион рублей

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении офицера, который выбросил в болото на Камчатке боеприпасы, стоимость которых превышает 1,3 млн рублей.

По данным пресс-службы военной прокуратуры Тихоокеанского флота, один из командиров в Петропавловск-Камчатском регионе распорядился подделать ведомости, которые содержат информацию о боеприпасах, предоставляемых во время учений.

Военный хотел создать видимость качественного проведения занятий, указав в документах сумму, которая серьёзно превышала фактический расход. «Лишние» боеприпасы были просто выброшены.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по факту умышленного уничтожения военного имущества.

Ранее News.ru писал, что российские военные помогли вывезти склад вооружений, оставленный незаконными вооружёнными формированиями в посёлке Умм-эль-Маатен провинции Деръа в Сирии.


#военные #армия #КАМЧАТКА #офицер #боеприпасы
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