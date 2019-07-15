Станция «Юго-Восточная» Некрасовской линии столичной подземки будет оформлена в стиле среднеазиатского дворца. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Потолок украсят плафоны, напоминающие купола минаретов, а разделительная стена между платформами выполнена в форме перевёрнутых арок с зубцами, это очень характерная деталь. Цветовое решение также отсылает к среднеазиатским строениям — станцию выполнят в бежевом, жёлтом, чёрном и сером цвете, — приводится слова Кузнецова на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства.
Главный архитектор столицы отметил, что станция «Юго-Восточная» возводится на пересечении Ферганской и Ташкетской улиц в районе Выхино-Жулебино. Её проектировщиком выступает ОАО «Ленметрогипротранс».
Новая станция входит в состав строящегося второго участка Некрасовской линии. В настоящее время идёт строительство вестибюля, также начались архитектурно-отделочные работы на платформенной части.