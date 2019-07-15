https://static.news.ru/photo/1732592a-a6f6-11e9-b2cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mos.ru

Станция «Юго-Восточная» Некрасовской линии столичной подземки будет оформлена в стиле среднеазиатского дворца. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Потолок украсят плафоны, напоминающие купола минаретов, а разделительная стена между платформами выполнена в форме перевёрнутых арок с зубцами, это очень характерная деталь. Цветовое решение также отсылает к среднеазиатским строениям — станцию выполнят в бежевом, жёлтом, чёрном и сером цвете, — приводится слова Кузнецова на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства .

Главный архитектор столицы отметил, что станция «Юго-Восточная» возводится на пересечении Ферганской и Ташкетской улиц в районе Выхино-Жулебино. Её проектировщиком выступает ОАО «Ленметрогипротранс».

Новая станция входит в состав строящегося второго участка Некрасовской линии. В настоящее время идёт строительство вестибюля, также начались архитектурно-отделочные работы на платформенной части.

Как писал News.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичная подземка до конца 2019 года получит ещё 176 вагонов новой модификации поезда «Москва-2019». В общей сложности это 22 состава.