Завершилось прощание с жертвами трагедии в Магнитогорске

Прощания с погибшими при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске завершились. Одну из жертв трагедии кремировали.
7 января пройдет захоронение урны с прахом, сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на городскую похоронную службу.
В магнитогорской администрации каждый день ведётся прием пострадавших. Во всех подъездах, где сейчас живут люди, запущены лифты и есть горячая вода.
Ранее News.ru писал о том, что одну семью, погибшую при обрушении, похоронили в Таджикистане. На родину были доставлены тела женщины и трёх её несовершеннолетних детей. Глава семьи, спасённый из-под завалов, находится в настоящее время в реанимации челябинской больницы.
Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.