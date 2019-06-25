https://static.news.ru/photo/a950d678-974d-11e9-bc0f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Наркотики в России употребляет каждый тысячный подросток в возрасте 15–17 лет. Такие данные следуют из материалов, предоставленных научным центром наркологии — филиалом медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.

Пагубному влиянию наркотиков, по данным на 2018 год, на каждые 100 тысяч подростков были подвержены 106 человек, в 2017 году их было 130 на 100 тысяч.

Распространение идет с малого возраста. Когда мы говорим о группах потребителей [наркотиков], самая младшая — это с 6 до 12 лет, — приводит РИА Новости слова гендиректора центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураба Кекелидзе.

Что касается алкоголя, то в 2018 году его употребляли 605 подростков на 100 тысяч. А в 2013 году на каждые 100 тысяч подростков приходилось 1,483 тысячи пьющих.

Ранее News.ru писал о наркоманке Анне Глазовой. Девушку обвиняют в незаконном обороте запрещённых веществ. Анна стала известна после публикации в декабре 2018 года статьи «Героин — собственность модели» в издании «Батенька, да вы трансформер». Героиня рассказывала, что уже 10 лет употребляет наркотики, но несмотря на это, работает моделью и живёт полноценной жизнью. Позже статья была заблокирована по требованию Роскомнадзора.