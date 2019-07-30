https://static.news.ru/photo/aff05bb6-b395-11e9-a6cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Одного человека, пропавшего во время паводка в Иркутской области, удалось обнаружить живым. Об этом рассказал губернатор региона Сергей Левченко. По его словам, судьба шестерых при этом остаётся неизвестной.

Что касается погибших, также зарегистрировано 25. Около полутора суток назад нашёлся ещё один человек, поэтому неизвестна судьба шести человек, — цитирует его РИА Новости .

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы.

Как писал News.ru, в больницах на данный момент остаются 496 человек, включая 123 ребёнка. С пострадавшими гражданами работают не только врачи, но и психологи.